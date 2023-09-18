РФ створює передумови для нової екологічної катастрофи на ТОТ Запорізької області
Окупаційна адміністрація ТОТ Запорізької області запропонувала використати води річки Молочна, щоб вирішити питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС на півдні Херсонської, Запорізької областей та у Криму загостилось питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель через обміління Північнокримського каналу.
"У зв’язку з цим, ТОТ Запорізької області незаконно відвідав заступник міністра сільського господарства РФ Андрей Разін, де провів зустріч з призначеною окупантами “заступником голови ради міністрів – міністром АПК та продовольчої політики” Світланою Шевченко", - йдеться у повідомленні.
За результатами зустрічі, окупаційна адміністрація запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на ТОТ Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали. Окупаційна адміністрація уже розпочала розчищення річища та підготовку до інженерних робіт.
Зазначається, що це рішення може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі, а також дефіциту питної води у Мелітополі, що створює передумови для ще однієї екологічної катастрофи на ТОТ.
- У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням.
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