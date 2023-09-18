РФ створює передумови для нової екологічної катастрофи на ТОТ Запорізької області

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС на півдні Херсонської, Запорізької областей та у Криму загостилось питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель через обміління Північнокримського каналу.

"У зв’язку з цим, ТОТ Запорізької області незаконно відвідав заступник міністра сільського господарства РФ Андрей Разін, де провів зустріч з призначеною окупантами “заступником голови ради міністрів – міністром АПК та продовольчої політики” Світланою Шевченко", - йдеться у повідомленні.

За результатами зустрічі, окупаційна адміністрація запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на ТОТ Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали. Окупаційна адміністрація уже розпочала розчищення річища та підготовку до інженерних робіт.

Зазначається, що це рішення може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі, а також дефіциту питної води у Мелітополі, що створює передумови для ще однієї екологічної катастрофи на ТОТ.