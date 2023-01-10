"Відновлення озону йде за графіком", - вчені задоволені найвдалішою екологічною програмою ООН
Відновлення озонового шару Землі, який захищає планету від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця, йде повним ходом
Про це йдеться у новому звіті вчених, які працюють під егідою ООН та ЄС.
У звіті зазначено, що за останні чотири роки значно скоротилися викиди хлорфторвуглеводнів - озоноруйнівної хімічної речовини, викиди якої, як зазначають вчені, переважно здійснювалися на фабриках у північно-східному Китаї. Це позитивно позначилося на динаміці відновлення озонового шару.
"Згідно з останнім чотирирічним звітом, відновлення озону йде за графіком – це фантастична новина", - заявила виконавчий секретар Секретаріату з озону програми ООН з навколишнього середовища Мег Секі.
Після того, як над Антарктидою були зареєстровані великі сезонні втрати озону, в 1987 році був підписаний Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар, покликаний обмежити виробництво та викиди озоноруйнівних речовин. Протокол вважається найуспішнішим із будь-коли прийнятих екологічних договорів.
Вчені підрахували, якщо нинішня політика щодо скорочення викидів озоноруйнівних речовин залишиться в силі, озоновий шар відновиться до значень 1980 приблизно до 2066 в Антарктиці, до 2045 в Арктиці та до 2040 – в решті частині світі.
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