Відповідав за мережу "колл-центрів": у Дніпрі затримали учасника групи шахраїв, які викрали у іноземців понад 9 млн євро під виглядом "інвестицій"

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.



Згідно з повідомленням, правоохоронці затримали у Дніпрі четвертого учасника міжнародної шахрайської схеми, яка завдала збитків у понад 9 млн євро. Затримання відбулося в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами Генеральної прокуратури м. Бамберг у Німеччині.



За даними слідства, група злочинців протягом 2017-2020 років заволоділа коштами громадян європейських країн під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені сайти. Вони обіцяли прибуток від онлайн операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів, які насправді імітувались. Програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне зростання прибутку від закладених коштів у сто і більше разів.



Правоохоронці встановили, що затриманий учасник схеми відповідав за діяльність мережі "кол-центрів", розташованих у Києві, болгарській Софії та сербському Бєлграді. Працівники таких компаній були залучені до заволодіння коштами ошуканих громадян.



За інформацією пресслужби, затриманому повідомлено про підозру у шахрайстві та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених у складі злочинної організації.



У пресслужбі нагадали, що трьом учасникам цієї ж злочинної організації було повідомлено про підозру у березні та червні 2021 року. Двох з них було взято під варту із альтернативою внесення застави у сумі понад 325 млн грн кожному. Обвинувальний акт щодо одного з них скеровано до суду, а третю підозрювану оголошено у міжнародний розшук.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb