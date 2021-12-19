Відсьогодні приймаються заявки на 1 тис. грн повністю вакцинованим

Для цього потрібно бути громадянином України віком від 18 років та мати у "Дії" "зелений" сертифікат про вакцинацію, розповідається на ТГ-каналі Міністерства цифрової трансформації України.



Аби подати заявку на виплату потрібно:

Оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів.

Авторизуватися та оновити до останньої версії застосунок "Дія".

Переконатися, що в застосунку є "зелений" COVID-сертифікат.

Зайти в розділ "Послуги" та обрати "єПідтримку".

Вибрати для виплати картку "єПідтримка".