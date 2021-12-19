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Відсьогодні приймаються заявки на 1 тис. грн повністю вакцинованим

19 грудня, 2021 неділя
14:16
Економіка

Починаючи з 19 грудня 2021 року, щоб подати заявку на отримання 1000 грн за щеплення від коронавірусу слід лише зробити кілька кліків у мобільному застосунку "Дія"

Для цього потрібно бути громадянином України віком від 18 років та мати у "Дії" "зелений" сертифікат про вакцинацію, розповідається на ТГ-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Аби подати заявку на виплату потрібно:

  • Оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів.
  • Авторизуватися та оновити до останньої версії застосунок "Дія".
  • Переконатися, що в застосунку є "зелений" COVID-сертифікат.
  • Зайти в розділ "Послуги" та обрати "єПідтримку".
  • Вибрати для виплати картку "єПідтримка".
Інструкція тут.
 


Після цього користувач може "очікувати зарахування коштів від Мінекономіки протягом 10 днів".

При цьому заявки приймаються в період з 19 до 29 грудня включно.

"Гроші можна витратити на книжки, спортзал, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України", - зазнчають у Мінцифри.

Детальніше про те, як "єПідтримка" працює в "Дії", можна дізнатися із сайту проєкту.


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Вакцинація
Коронавірус
Дія
Мінцифри
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