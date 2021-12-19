Відсьогодні приймаються заявки на 1 тис. грн повністю вакцинованим
Починаючи з 19 грудня 2021 року, щоб подати заявку на отримання 1000 грн за щеплення від коронавірусу слід лише зробити кілька кліків у мобільному застосунку "Дія"
Для цього потрібно бути громадянином України віком від 18 років та мати у "Дії" "зелений" сертифікат про вакцинацію, розповідається на ТГ-каналі Міністерства цифрової трансформації України.
Аби подати заявку на виплату потрібно:
- Оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів.
- Авторизуватися та оновити до останньої версії застосунок "Дія".
- Переконатися, що в застосунку є "зелений" COVID-сертифікат.
- Зайти в розділ "Послуги" та обрати "єПідтримку".
- Вибрати для виплати картку "єПідтримка".
Після цього користувач може "очікувати зарахування коштів від Мінекономіки протягом 10 днів".
При цьому заявки приймаються в період з 19 до 29 грудня включно.
"Гроші можна витратити на книжки, спортзал, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України", - зазнчають у Мінцифри.
Детальніше про те, як "єПідтримка" працює в "Дії", можна дізнатися із сайту проєкту.
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