Відставки у Раді: Разумков звернеться до антикорупційних органів для перевірки інформації про підкуп депутатів

Про це він заявив під час погоджувальної ради, передає Еспресо.TV.

"Ми сьогодні багато бачимо чуток, багато пліток, багато інформації в ЗМІ. Існують розмови, що хтось комусь пропонує 50, 70, 100 тис. за голос за деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі перемовини. Але це точно впливає на діяльність і на імідж ВР. На фоні іншого, що відбувається іноді з нашими колегами, така інформація точно нам з вами не додає", - наголосив Разумков.

Спікер ВР заявив, що офіційно звернеться до антикорупційних органів для перевірки такої інформації.

"Я особисто майже переконаний, що це не відповідає дійсності, але я б хотів звернутися до антикорупційних органів, щоб вони все ж таки взяли цю інформацію опрацювали і, сподіваюсь, спростували ті дані, які ми сьогодні з вами бачимо. Про що я звернусь і офіційно", - зазначив він.





Як відомо, у ЗМІ з’явилась інформації, що ОПУ веде розмови з чиновниками щодо голосів за певні відставки в Раді. Так, деяким чиновникам обіцяють грошові винагороди в конвертах. Наприклад, очільникам комітетів за агітацію за відставку спікера ВР Дмитра Разумкова начебто пообіцяли премію – 100 тис. доларів, депутатам пропонують менше. У ЗМІ повідомляють, що для цього навіть призначили відповідальну людину за збір голосів – Давида Арахамію.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb