Відставки у Раді: Разумков звернеться до антикорупційних органів для перевірки інформації про підкуп депутатів
Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що звернеться до антикорупційних органів, аби перевірити інформації про виділення грошових нагород за голоси за відставку з посад
Про це він заявив під час погоджувальної ради, передає Еспресо.TV.
"Ми сьогодні багато бачимо чуток, багато пліток, багато інформації в ЗМІ. Існують розмови, що хтось комусь пропонує 50, 70, 100 тис. за голос за деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі перемовини. Але це точно впливає на діяльність і на імідж ВР. На фоні іншого, що відбувається іноді з нашими колегами, така інформація точно нам з вами не додає", - наголосив Разумков.
Спікер ВР заявив, що офіційно звернеться до антикорупційних органів для перевірки такої інформації.
"Я особисто майже переконаний, що це не відповідає дійсності, але я б хотів звернутися до антикорупційних органів, щоб вони все ж таки взяли цю інформацію опрацювали і, сподіваюсь, спростували ті дані, які ми сьогодні з вами бачимо. Про що я звернусь і офіційно", - зазначив він.
- Як відомо, у ЗМІ з’явилась інформації, що ОПУ веде розмови з чиновниками щодо голосів за певні відставки в Раді. Так, деяким чиновникам обіцяють грошові винагороди в конвертах. Наприклад, очільникам комітетів за агітацію за відставку спікера ВР Дмитра Разумкова начебто пообіцяли премію – 100 тис. доларів, депутатам пропонують менше. У ЗМІ повідомляють, що для цього навіть призначили відповідальну людину за збір голосів – Давида Арахамію.
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