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Відступаючи, окупанти підривають за собою всі логістичні шляхи, - радник міського голови Херсона Головня

11 листопада, 2022 п'ятниця
15:16
війна з Росією карта бойових дій

Радник міського голови Херсона Роман Головня повідомив, що російські окупанти підривають за собою всі логістичні шляхи на Херсонщині та біля міста

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Російські окупанти підривають всі логістичні шляхи за собою, намагаючись відступати. Це мости, переїзди та дороги. Таким чином вони намагаються сповільнити контрнаступ Збройних Сил України. Також такими діями вони хочуть максимально завдати шкоди інфраструктурі України", - наголосив Головня.

Радник міського голови Херсона розповів, що окупанти намагаються завдати максимальної шкоди інфраструктурі міста.

"Що стосується самого міста Херсон, то є перевірена інформація, що російські окупанти підірвали міську телевежу, яка впала в парк. Маємо надію, що ніхто з цивільних громадян не постраждав від таких дій росіян. Також є інформація, що окупанти підірвали ряд електроопор та ліній електропередачі в місті. Була інформація про ТЕЦ. Проте ці дані ще потрібно підтвердити", - додав він.

  •  Вночі на 11 листопада в ОК "Південь" також розповіли, що ситуація на їхньому напрямку залишається стабільно напруженою, а ЗСУ продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.

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Україна
російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
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