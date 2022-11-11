Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Російські окупанти підривають всі логістичні шляхи за собою, намагаючись відступати. Це мости, переїзди та дороги. Таким чином вони намагаються сповільнити контрнаступ Збройних Сил України. Також такими діями вони хочуть максимально завдати шкоди інфраструктурі України", - наголосив Головня.

Радник міського голови Херсона розповів, що окупанти намагаються завдати максимальної шкоди інфраструктурі міста.

"Що стосується самого міста Херсон, то є перевірена інформація, що російські окупанти підірвали міську телевежу, яка впала в парк. Маємо надію, що ніхто з цивільних громадян не постраждав від таких дій росіян. Також є інформація, що окупанти підірвали ряд електроопор та ліній електропередачі в місті. Була інформація про ТЕЦ. Проте ці дані ще потрібно підтвердити", - додав він.