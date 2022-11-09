Про це розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері Еспресо.

"Те, що ракетоносії відтягуються аж до Новоросійська, перебазовуються й намагаються зараз не виходити на бойове чергування, не може заколисувати наше населення, тому що застосування ракет цілком імовірне навіть звідти", - наголосила вона.

За словами Наталі Гуменюк, ППО потрібен додатковий час, щоб підготуватися до реагування на такі далекі запуски ракет, утім бували випадки, коли ракетоносії екстрено виходили в море протягом кількох годин і робили пуск.

"Відсутність (ракетоносіїв, - ред.) на чергуванні - звісно, трошки дає видихнути, але все-таки не зняти напруження абсолютно, тому розуміємо, що кілька годин - і ракетоносій може з’явитись у Чорному морі, пуски ракет цілком імовірні з бухти, де базується корабель. Це небезпечно, але коли ж вони (окупанти, - ред.) думали про свою безпеку? Вісім бойових кораблів на чергуванні, зокрема два десантні, - галочка, що вони є, але переховуються, тому що трохи бояться", - зауважила вона.

Станом на вечір 8 листопада у Чорному морі в пунктах базування залишались усі кораблі-носії крилатих ракет.

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