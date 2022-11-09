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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Носії крилатих ракет залишаються у пунктах базування. Росія не виводить їх у Чорне море, - ОК "Південь"

Носії крилатих ракет залишаються у пунктах базування. Росія не виводить їх у Чорне море, - ОК "Південь"

9 листопада, 2022 середа
04:49
війна з Росією Ракетоносій "калібрів"

Станом на вечір, 8 листопада, у Чорному морі в пунктах базування залишаються усі кораблі-носії крилатих ракет

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує застосовувати ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури та по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах. Тимчасове зниження ворожої активності – не привід розслаблятися. Слід пам’ятати, що війна триває, ворог підступний, а загрози – актуальні. Не наражайте себе на небезпеку та будьте завжди напоготові оперативно відреагувати на сигнал повітряної тривоги", - йдеться у зверненні до українців.

Корабельне угруповання росіян у Чорному морі складається з 8 одиниць. Флот укривається вздовж південного узбережжя Криму. Носії крилатих ракет залишаються в пунктах базування.

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