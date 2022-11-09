Носії крилатих ракет залишаються у пунктах базування. Росія не виводить їх у Чорне море, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує застосовувати ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури та по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах. Тимчасове зниження ворожої активності – не привід розслаблятися. Слід пам’ятати, що війна триває, ворог підступний, а загрози – актуальні. Не наражайте себе на небезпеку та будьте завжди напоготові оперативно відреагувати на сигнал повітряної тривоги", - йдеться у зверненні до українців.

Корабельне угруповання росіян у Чорному морі складається з 8 одиниць. Флот укривається вздовж південного узбережжя Криму. Носії крилатих ракет залишаються в пунктах базування.

У вівторок, 8 листопада, на Херсонщині російський агресор обстріляв деокуповані населені пункти Бериславського району.

За добу, 8 листопада, авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження сил та зонах ППО окупантів на Півдні України.

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