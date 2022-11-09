Українська авіація 11 разів вдарила по ППО і районах зосередження окупантів на південному фронті
За добу, 8 листопада, авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження сил та зонах ППО окупантів на Півдні України
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ворог 4 рази атакував наші позиції армійською авіацією, у відповідь отримав 11 наших ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження ворожих сил та техніки", - пишуть в ОК "Південь".
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань. Відомо про 55 вбитих рашистів. Знищено 4 танки, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", самохідну гаубицю "Акація", 2 міномети та 9 одиниць автобронетехніки.
Демілітаризовано 2 складів боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки. Решта втрат противника ще розвідуються.
- У вівторок, 8 листопада, на Херсонщині російський агресор обстріляв деокуповані населені пункти Бериславського району.
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