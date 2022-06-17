Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

"На одному з пропагандистських каналів окупантів в Енергодарі з’явилося повідомлення, що Україна "зупинила" виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, які перебувають на окупованих територіях. Аналогічні чутки запустили і про українські пенсії - начебто їх більше не буде", - повідомив він.

Дмитро Орлов наголосив, що це інформаційні вкиди, а росіяни збільшують кількість фейків, щоб спонукати українців отримати громадянство РФ.

"Адже вони побачили, що бажаючих отримати цей сумнівний папірець в Енергодарі і на інших територіях виявилося набагато меньше, аніж вони розраховували. Тому в хід пішло все: вмовляння, шантаж, залякування, штучно створене відчуття безнадії", - пояснив мер.

Він закликав не піддаватися на провокації попри те, що через обмежений доступ до інтернету отримувати своєчасну інформацію важко.

"Але ви повинні знати: Україна ніколи добровільно не відмовиться від своїх громадян і робить все, щоб наблизити день вашого визволення. Енергодар - це Україна!" - наголосив Дмитро Орлов.

13 червня президент Володимир Зеленський наголосив, що вся територія України, зокрема Енергодар, буде деокупована.

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