Відтепер Twitter вимагатиме від користувачів авторизації для перегляду твітів

Про це інформує Reuters.

Відтепер користувачам, які намагатимуться переглянути будь-який твіт у Twitter, пропонуватимуть увійти в обліковий запис, що існує, або ж створити новий. Тільки після цього можна буде переглянути вміст допису.

Власник соцмережі Ілон Маск назвав це "тимчасовим надзвичайним заходом". За його словами, сотні організацій вилучили дані компанії. Це, за його словами, впливало на досвід користування платформою.

Раніше Маск також висловлював обурення тим, що компанії, що розробляють штучний інтелект, наприклад, OpenAI, використовують Twitter для навчання свої мовних моделей.

"Ми обов’язково будемо вживати судових заходів проти тих, хто вкрав наші дані, і з нетерпінням чекаємо на них у суді, а це (оптимістично) через 2-3 роки", - заявив Маск.

Також у листі на ім'я гендиректора Microsoft Сатьї Наделли адвокат Маска Алекс Спіро попросив компанію провести перевірку використання контенту Twitter. Спіро стверджував, що розробник Windows порушив угоду щодо використання даних соцмережі.