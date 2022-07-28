Про це повідомила Мінцифра в телеграмі.

"Diia.pl - цифровий документ у місцевому застосунку mObywatel, що став офіційною підставою перебування в Польщі. Його можна використовувати в будь-яких життєвих ситуаціях: підтвердити особу, отримати держпослуги або при перетині кордону з ЄС. Отримати цифровий документ можуть українці, які через повномасштабну війну евакуювалися до Польщі", - наголосили в міністерстві.

Для цього потрібно бути повнолітнім громадянином України та мати польський ідентифікаційний номер PESEL і активний довірений пароль.

У Мінцифрі зауважили, що понад мільйон українців отримали PESEL, а більш ніж 80 тис. - цифрові посвідки на проживання.

22 липня українські біженці отримали право на перетин кордонів Євросоюзу з електронним документом Diia.pl.

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