Відтепер українські біженці можуть отримати посвідку на проживання в Польщі Diia.pl
З 27 липня українські біженці можуть отримати цифрову посвідку на проживання в Польщі Diia.pl у застосунку mObywatel
Про це повідомила Мінцифра в телеграмі.
"Diia.pl - цифровий документ у місцевому застосунку mObywatel, що став офіційною підставою перебування в Польщі. Його можна використовувати в будь-яких життєвих ситуаціях: підтвердити особу, отримати держпослуги або при перетині кордону з ЄС. Отримати цифровий документ можуть українці, які через повномасштабну війну евакуювалися до Польщі", - наголосили в міністерстві.
Для цього потрібно бути повнолітнім громадянином України та мати польський ідентифікаційний номер PESEL і активний довірений пароль.
У Мінцифрі зауважили, що понад мільйон українців отримали PESEL, а більш ніж 80 тис. - цифрові посвідки на проживання.
- 22 липня українські біженці отримали право на перетин кордонів Євросоюзу з електронним документом Diia.pl.
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