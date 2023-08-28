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Відтворення спогадів: в Оксани Цюпи проходить виставка текстильних скульптур "Поворот на Ірпінь"

28 серпня, 2023 понедiлок
00:17
Культура В Оксани Цюпи проходить виставка текстильних скульптур "Поворот на Ірпінь"

У київському Центрі сучасного мистецтва "Білий світ" триває виставка "Поворот на Ірпінь" української художниці Оксани Цюпи. Мисткиня представляє авторських ляльок, які відображають людей, що пережили окупацію

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Поворот на Ірпінь" - виставка текстильних скульптур, на якій представлені авторські ляльки. Кожна з них являє собою архетип людини, яка пережила окупацію, або вирішила не покидати свій дім.

Художниця Оксана Цюпа думала, що після пережитого творити більше не зможе, однак 29 квітня, по поверненню в Ірпінь, жінку вразили містяни й вона вирішила почати роботу над виставкою.

Загалом на виставці представлено 13 текстильних скульптур. Спочатку планувалось 16, однак моральних сил у мисткині не вистачило. Фігури, які починають та завершують проєкт, це реальні люди. Обох уже не має в живих, тому вони чорно-білі.

Остання лялька - мати Оксани, для її створення художниця використала елементи реального вбрання жінки. Вона ж є частиною інсталяції "Вихід" - на фоні полотно із зображенням розбитого Романівського мосту, який був найкоротшим шляхом із міста.

Усі інші ляльки - це зібрані прообрази, знайомих кожному людей. Вражають деталі: золоті зуби, чайник, мішки із цукром, пакети із нажитим добром, домашні улюбленці. Разом із графічними полотнами розбитих будинків на фоні - складається чітке розуміння, що ти перебуваєш в одному із мікрорайонів майже окупованого Ірпеня. В цьому і була задумка авторки.

Виставка триватиме до 30 серпня у Центрі сучасного мистецтва "Білий світ".

  • У неділю, 27 серпня, у Києві на Співочому полі відкрився Музей українського грамзапису.
Україна
мистецтво
Війна з Росією
окуповані території
Ірпінь
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