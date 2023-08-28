Відтворення спогадів: в Оксани Цюпи проходить виставка текстильних скульптур "Поворот на Ірпінь"

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Поворот на Ірпінь" - виставка текстильних скульптур, на якій представлені авторські ляльки. Кожна з них являє собою архетип людини, яка пережила окупацію, або вирішила не покидати свій дім.

Художниця Оксана Цюпа думала, що після пережитого творити більше не зможе, однак 29 квітня, по поверненню в Ірпінь, жінку вразили містяни й вона вирішила почати роботу над виставкою.

Загалом на виставці представлено 13 текстильних скульптур. Спочатку планувалось 16, однак моральних сил у мисткині не вистачило. Фігури, які починають та завершують проєкт, це реальні люди. Обох уже не має в живих, тому вони чорно-білі.

Остання лялька - мати Оксани, для її створення художниця використала елементи реального вбрання жінки. Вона ж є частиною інсталяції "Вихід" - на фоні полотно із зображенням розбитого Романівського мосту, який був найкоротшим шляхом із міста.

Усі інші ляльки - це зібрані прообрази, знайомих кожному людей. Вражають деталі: золоті зуби, чайник, мішки із цукром, пакети із нажитим добром, домашні улюбленці. Разом із графічними полотнами розбитих будинків на фоні - складається чітке розуміння, що ти перебуваєш в одному із мікрорайонів майже окупованого Ірпеня. В цьому і була задумка авторки.

Виставка триватиме до 30 серпня у Центрі сучасного мистецтва "Білий світ".