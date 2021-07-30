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Відвідувати музеї Ватикану дозволять лише з COVID-сертифікатами

30 липня, 2021 п'ятниця
16:48
Світ Ватикан

У музеї Ватикану відвідувачі зможуть потрапити тільки при наявності COVID-сертифіката

Про це повідомляє прес-служба культурного закладу Ватикану, передає "РБК-Україна".

"Починаючи з п'ятниці, 6 серпня, і до подальшого повідомлення, доступ в музеї Ватикану і всі пов'язані з ними зони буде дозволений тільки особам, які мають сертифікат про COVID - 19 (Green Pass або еквівалентне посвідчення)", - йдеться в повідомленні.

Співробітники музею можуть запросити, крім сертифіката в цифровому або паперовому вигляді, документ, що засвідчує особу відвідувача.

"Ці правила необхідні для того, щоб ваше відвідування пройшло в найкращих і безпечних умовах. Тому вони превалюють над звичайними умовами", - йдеться в повідомленні.

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Ватикан
Вакцинація
музеї
COVID-19
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