Відзавтра водії повинні вмикати фари поза населеними пунктами

Про це нагадує поліція Київщини.

"Нагадуємо про обов'язкову до виконання вимогу ПДР - з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар", - йдеться у повідомленні.

Оскільки наступає період дощів, туманів і снігопадів, через що часто виникає недостатня видимість на дорозі, важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Завдяки цьому автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще це зменшує ризики потрапляння в ДТП.