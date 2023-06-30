Про це він повідомив у коментарі "5 каналу".

"Провели обшуки і вилучили мої паспорти. Це виключно політичне замовлення, тому що справи там ніякої немає і взагалі бути не може. Це пов'язано з адвокатською діяльністю фірми, яку я заснував. Жодних доказів немає взагалі", – сказав Алєксєєв.

Нардеп також повідомив: "Щойно (силовики і правоохоронці, – ред.) поїхали, а приїхали в 00:30 ночі. Далі у мене є повістка на допит".

Прокоментував ситуацію й адвокат нардепа Євген Солодко.

"По-перше, увійшли з нібито невідкладним обшуком. На запитання: "Хлопці, а що ви намагаєтеся досягнути?" – "Захистити цінні речі, які можуть бути пошкоджені". – "Які саме?" – "Гроші". – "Що за гроші?" – "Неправомірна вигода". – "Даруйте, а щодо якої справи ви прийшли?" – "Шахрайство". – "То чи неправомірна вигода, чи шахрайство?". От саме з цього й почалося. Дуже дивні поняті. Ніби особи їхні встановлені, але документів їхніх ніхто не бачив. Постійно крутилася якась купа невідомих осіб... Цікавили виключно гроші. І коли почали розбиратися, то чітко пред'явити якусь претензію народному депутату Алєксєєву й адвокату Доручай, попри те що зупинено свідоцтво, так і не змогли".

"Європейська Солідарність" заявляє про продовження спрямованих провокацій і тиску на своїх представників через обшуки у народного депутата Сергія Алєксєєва.