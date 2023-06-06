Виконавчий директор UIF Денисенко назвав три причини підриву ворогом Каховської ГЕС

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Я вважаю, що є три причини підриву російськими військами Каховської ГЕС. Перша причина – український контрнаступ та можливе його уповільнення через підрив ГЕС. Друге – у РФ розуміють, що ситуація на Бєлгородщині в інформаційному плані у них починає виходити з-під контролю і її треба вивести на інший рівень, аби переключити увагу всього суспільства. І третій момент, найважливіший на цей час, - у Кремлі усвідомлюють, що ніяких успіхів на фронтах у них немає і бути не може, тому треба підіймати ставки", - сказав виконавчий директор Українського інституту майбутнього.

Вадим Денисенко зауважив, що росіяни мають можливість підіймати ставки тільки трьома речами: зернова угода, яка особливо світ не злякала, також ЗАЕС та прямий ядерний удар. Звичайно, прямого ядерного удару вони робити не будуть, але ситуацією на Запорізькій АЕС почнуть шантажувати весь світ, аби змусити сідати з ними за стіл переговорів.

"Сподіваюся, що цього не станеться. Сьогодні-завтра має відбутися засідання Радбезу ООН, на якому буде засуджено дії РФ. Дуже велике значення має, щоб зараз ми інформаційно перемогли у країнах колективного Заходу й особливо у Китаї. Для нас вкрай важливо, аби всі почали говорити про те, що це росіяни підірвали Каховську ГЕС, щоб не повестися на шантаж, підняття ставок РФ та спроб змусити світ сісти з ними за стіл переговорів", - підкреслив Денисенко.