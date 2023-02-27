Про це йдеться у спільній заяві країн G7, оприлюдненій 27 лютого.

"Ми глибоко стурбовані російською окупацією та контролем над Запорізькою атомною електростанцією. Дана ситуація може бути вирішена лише шляхом повного виведення російських військ і військової техніки з її території", - заявили в Групі семи й наголосили, що підтримують зусилля МАГАТЕ, спрямовані на створення безпечної зони навколо ЗАЕС.

Крім того, світові лідери акцентували на підтримці "формули миру" президента Володимира Зеленського.

"Ми продовжуємо працювати над координацією зусиль, спрямованих на закриття потреб України у військовій та оборонній техніці, фокусуючись на системах протиповітряної оборони, а також потрібних боєприпасах і танках", - ідеться в заяві G7.

Також там пообіцяли й надалі надавати гуманітарну допомогу, підтримку на енергетичному фронті, а також "продовжувати допомагати Україні підтримувати економічну та фінансову стабільність".