Про це пише Reuters.

Зустріч міністрів закордонних справ G20 1-2 березня відбудеться за кілька днів після зустрічі голів фінансів блоку в Бангалорі, де вони сперечалися про засудження Росії за війну, не змогли дійти консенсусу за спільною заявою і натомість погодилися на підсумковий документ.

Результат був аналогічний саміту G20 на Балі в листопаді минулого року, коли Індонезія також опублікувала підсумкову декларацію, що визнає розбіжності.

У липні минулого року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров залишив зустріч міністрів закордонних справ G20 на Балі після того, як Захід рішуче засудив війну проти України.

Росію на за зустрічі в Нью-Делі представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Загалом у заході візьмуть участь представники 40 країн, у тому числі запрошені Індією країни, які не входять до "Великої двадцятки", та багатосторонні організації.

Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді хоче зосередити увагу на зустрічі на таких питаннях, як зміна клімату та заборгованість країн, що розвиваються, заявив представник міністерства закордонних справ Індії, який говорив на умовах анонімності. Індія не хоче, щоби тема війни в Україні домінувала на заході, але це буде головним пунктом порядку денного, сказав чиновник.