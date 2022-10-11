Закликаємо до деескалації. Індія та Китай вперше розкритикували війну Росії в Україні

На заяви представників МЗС країн, які вважаються лояльними до Росії, звернуло увагу чеське видання Novinky.

"Ескалація бойових дій не відповідає нічиїм інтересам. Ми закликаємо до негайної деескалації та якнайшвидшого повернення на шлях дипломатії та діалогу", — сказав офіційний представник МЗС Індії Аріндам Багчі.

"Ми сподіваємося, що ця ситуація деескалується", - заявила прессекретар китайського зовнішньополітичного відомства Мао Нін.

Видання наголошує, що заява МЗС країн пролунали невдовзі після бомбардування Росією українських міст. Попри дипломатичне формулювання, це недвозначний закид Росії, яка атакувала центри українських міст та енергетичну інфраструктуру десятками ракет у ранкову годину-пік. Чеські журналісти називають ці атаки "лютою помстою" за пошкодження Керченського мосту.

Також відзначають, що це перша подібна заява Пекіна на адресу Росії. Китай у минулому критикував західні санкції щодо Росії та не засуджував вторгнення.

Щодо Індії, то Прем'єр-міністр Нарендра Моді уже говорив президенту Росії, що теперішні часи – це не епоха війни. Він звернувся до Путіна під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані.

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