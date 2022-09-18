Про це повідомляє CNN.

Моді звернувся до Путіна під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані

"Я знаю, що сьогоднішня епоха — не епоха війни, і ми багато разів говорили з вами по телефону на тему, що демократія, дипломатія та діалог — це всі речі, які стосуються світу... У нас обов'язково буде можливість обговорити, як ми можемо стати на шлях миру найближчими днями, я також здобуду можливість зрозуміти вашу точку зору", - сказав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

У CNN відзначили, що коментарі Моді були оприлюднені після того, як Путін сказав, що у Китаю теж є "питання та занепокоєння" щодо війни в Україні.

16 вересня президент Росії Володимир Путін звинуватив Зеленського в уникненні переговорів.

Президент України Володимир Зеленський допустив, що можливо Крим можна буде повернути дипломатичним шляхом.

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