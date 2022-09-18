Зараз не епоха війни, - прем'єр-міністр Індії звернувся до Путіна
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що теперішні часи - це не епоха війни
Про це повідомляє CNN.
Моді звернувся до Путіна під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані
"Я знаю, що сьогоднішня епоха — не епоха війни, і ми багато разів говорили з вами по телефону на тему, що демократія, дипломатія та діалог — це всі речі, які стосуються світу... У нас обов'язково буде можливість обговорити, як ми можемо стати на шлях миру найближчими днями, я також здобуду можливість зрозуміти вашу точку зору", - сказав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
У CNN відзначили, що коментарі Моді були оприлюднені після того, як Путін сказав, що у Китаю теж є "питання та занепокоєння" щодо війни в Україні.
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