Може статись, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський допустив, що можливо Крим можна буде повернути дипломатичним шляхом
Про це Зеленський сказав у розмові з Reuters.
За словами президента, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях повернення Криму.
"Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокуповувати територію. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Безумовно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб буде обговорювати це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати. Але, тим не менше, це моя думка", - сказав президент України Володимир Зеленський.
- 16 вересня президент Росії Володимир Путін звинуватив Зеленського в уникненні переговорів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе