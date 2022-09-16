Про це Путін розповів на пресконференції після саміту ШОС у Самарканді.

"Так вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив! Публічно сказав – не знаю де, але публічно – що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією", – сказав російський президент, зауваживши, що присутній на пресконференції турецький лідер Реджеп Ердоган, "пропонує зустріч із президентом Зеленським, вважаючи, що вона може призвести до якогось позитивного результату".

На брифінгу за результатами зустрічі віч-на-віч Путін образив Ердогана, назвавши прем'єр-міністром.

Також Путін у Самарканді прокоментував контрнаступ ЗСУ

У Самарканді лідер Китаю Сі Цзіньпін пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на саміті Шанхайської організації.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Путін подякував китайському лідеру Сі Цзіньпіну за його "зважену позицію щодо України", а також розкритикував "жахливу" політику Вашингтона.

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