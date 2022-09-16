"Вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив!" - Путін про переговори з Україною
Президент Росії поділився думками про ймовірну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським
Про це Путін розповів на пресконференції після саміту ШОС у Самарканді.
"Так вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив! Публічно сказав – не знаю де, але публічно – що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією", – сказав російський президент, зауваживши, що присутній на пресконференції турецький лідер Реджеп Ердоган, "пропонує зустріч із президентом Зеленським, вважаючи, що вона може призвести до якогось позитивного результату".
- На брифінгу за результатами зустрічі віч-на-віч Путін образив Ердогана, назвавши прем'єр-міністром.
- Також Путін у Самарканді прокоментував контрнаступ ЗСУ
- У Самарканді лідер Китаю Сі Цзіньпін пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на саміті Шанхайської організації.
- Президент Росії Володимир Путін зустрівся в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) з головою КНР Сі Цзіньпіном.
- Путін подякував китайському лідеру Сі Цзіньпіну за його "зважену позицію щодо України", а також розкритикував "жахливу" політику Вашингтона.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.66Продаж 40.76
- Актуальне
- Важливе