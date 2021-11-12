Викрадали сейфи з мільйонами грн: на Миколаївщині поліцейські затримали групу серійних крадіїв

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.



“У масках та рукавичках, зі спеціальним приладдям п’ятеро раніше судимих зловмисників з Одеси віком від 30 до 40 років проникали до офісних приміщень підприємств, заводів, агрофірм, фармацевтичних компаній та торгових об’єктів, де викрадали великі суми грошових коштів із сейфів, іноді разом із самими сейфами”, - йдеться у повідомленні.



Поліція затримала зловмисників, коли вони їхали автодорогою Одещини після викрадення з двох офісів більше півмільйона грн.







Під час обшуку правоохоронці виявили спеціальне знаряддя для зламу та гроші, які зловмисники встигли розділити між собою. У двох затриманих поліцейські знайшли пістолет іноземного виробництва та гранату Ф-1. Усі докази вилучили для проведення експертиз.







“Злочинці професійно обкрадали офіси. Вночі проникали в кабінети бухгалтерів або директорів, бо знали, що там може бути готівка, і менш ніж за три хвилини прямо з сейфами виносили мільйони", - розповідає начальник обласного управління поліції Сергій Шайхет.







Розслідування кримінальних проваджень за ст. ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України триває. Додатково дії двох фігурантів кваліфікували за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК.



Щодо трьох інших учасників угруповання поліція вирішує питання про обрання запобіжних заходів. За вчинення щонайменше 20 крадіжок фігурантам справи загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

