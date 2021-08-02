Викрили "на гарячому": на Луганщині намагалися підкупити співробітника СБУ
СБУ повідомила про підозру жительці Маріуполя, яка хотіла підкупити співробітника СБУ. Співробітник Служби відмовився брати участь у корупційній схемі, пов’язаній з наркотиками
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Відомо, що підозрюваній загрожує до 5 років позбавлення волі.
За оперативними даними, зловмисницею виявилася 27-річна жителька Донецької області. Вона хотіла підкупити співробітника СБУ, щоб той "вмовив" прокурора закрити кримінальне провадження, в якому вона підозрюється у контрабанді наркотиків у особливо великих розмірах.
Співробітник СБУ повідомив про "пропозицію" керівництво та управління внутрішньої безпеки СБУ.
Була організована спеціальна операція, у ході якої вказану громадянку викрито «на гарячому» під час надання частини хабаря. Неправомірну вигоду вилучено. Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
До суду направлено клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній.
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