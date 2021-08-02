Викрили "на гарячому": на Луганщині намагалися підкупити співробітника СБУ

Про це повідомляє прес-центр СБУ.



Відомо, що підозрюваній загрожує до 5 років позбавлення волі.



За оперативними даними, зловмисницею виявилася 27-річна жителька Донецької області. Вона хотіла підкупити співробітника СБУ, щоб той "вмовив" прокурора закрити кримінальне провадження, в якому вона підозрюється у контрабанді наркотиків у особливо великих розмірах.



Співробітник СБУ повідомив про "пропозицію" керівництво та управління внутрішньої безпеки СБУ.



Була організована спеціальна операція, у ході якої вказану громадянку викрито «на гарячому» під час надання частини хабаря. Неправомірну вигоду вилучено. Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.



До суду направлено клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb