Вікторія Сюмар: Залужний підтримує збільшення оплати на передовій та відпустки до 30 днів
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час засідання погоджувальної ради ВРУ підтримав необхідність збільшити грошові виплати на передовій
Про це повідомила у Facebook народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.
Вона також зазначила, що є шанси ухвалити ініціативу фракції і збільшити відпустку військовим до 30 днів.
"Аби заблокувати таки 30 тисяч, ОП відправив в Раду все військове керівництво, перед тим підписавши від них листа. Це прийом називається – Важка артилерія. Бо як каже міністр фінансів – грошей в країні немає. Натомість проблема з оплатою військовослужбовців є. І її точно треба вирішувати, навіть якщо не в форматі прийнятої раніше правки", – зауважує Сюмар.
"Все, що прозвучало від генерала Залужного, - це прохання збільшити оплату тим, хто сьогодні в окопах, бо при такій інтенсивності вогню, 100 тисяч – мало. Як мало пораненим 700 грн на місяць і курсантам", – пише Сюмар.
"До речі, Головком підтримав нашу ініціативу щодо 30 днів відпустки військовим замість 10 днів. Це найважча робота в світі. З якої досі не можна звільнитися (демобілізуватися). Воїни мають мати відпустку і бодай місяць на рік бачити своїх дітей", – зазначила Вікторія Сюмар.
"В Раді буде створена робоча група з усіх, яка впродовж 10 днів має запропонувати справедливий розподіл і справедливе збільшення оплати військовим. Дай Боже мудрості. Бо не поважати свою армію в час війни – це найбільший абсурд", – резюмує народна депутатка.
- Раніше міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова СБУ Василь Малюк попросили ВР відкласти розгляд питання щодо повернення військовим доплат у 30 тис. грн.
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