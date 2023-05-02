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Вікторія Сюмар: Залужний підтримує збільшення оплати на передовій та відпустки до 30 днів

2 травня, 2023 вiвторок
19:31
Суспільство

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час засідання погоджувальної ради ВРУ підтримав необхідність збільшити грошові виплати на передовій

Про це повідомила у Facebook народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.

Вона також зазначила, що є шанси ухвалити ініціативу фракції і збільшити відпустку військовим до 30 днів. 

"Аби заблокувати таки 30 тисяч, ОП відправив в Раду все військове керівництво, перед тим підписавши від них листа. Це прийом називається – Важка артилерія. Бо як каже міністр фінансів – грошей в країні немає. Натомість проблема з оплатою військовослужбовців є. І її точно треба вирішувати, навіть якщо не в форматі прийнятої раніше правки", – зауважує Сюмар.

"Все, що прозвучало від генерала Залужного, - це прохання збільшити оплату тим, хто сьогодні в окопах, бо при такій інтенсивності вогню, 100 тисяч – мало. Як мало пораненим 700 грн на місяць і курсантам", – пише Сюмар.

"До речі, Головком підтримав нашу ініціативу щодо 30 днів відпустки військовим замість 10 днів. Це найважча робота в світі. З якої досі не можна звільнитися (демобілізуватися). Воїни мають мати відпустку і бодай місяць на рік бачити своїх дітей", – зазначила Вікторія Сюмар.

"В Раді буде створена робоча група з усіх, яка впродовж 10 днів має запропонувати справедливий розподіл і справедливе збільшення оплати військовим. Дай Боже мудрості. Бо не поважати свою армію в час війни – це найбільший абсурд", – резюмує народна депутатка.

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