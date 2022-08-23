Про це повідомляє Укрпошта.

Поштовий блок "Вільні. Незламні. Непереможні" виконаний у графічному стилі. Центральний об’єкт блоку – поштова марка з образом українського захисника, який уособлює мужність і незламність українського воїнства в боротьбі за незалежність своєї країни. Поштова марка оформлена в кольорах національного прапору України. Полігональний стиль, у якому виконані ілюстрації, додає поштовому блоку сучасного вигляду і використовується на поштовій продукції Укрпошти вперше.

Ілюстрації блоку виконані у вигляді чорно-білої хроніки з окремими кольоровими акцентами. Кожна з ілюстрацій – це окремі трагічні історії українців, які відбулися в різний період воєнного часу в різних регіонах України. Вони об’єднані між собою одним словом – "Війна". Зокрема, на ілюстраціях зображені:

Жінка, що стоїть у багатоповерхівці на уламках зруйнованої квартири.

Мама з дитям, що переховується від ракетних ударів у метро.

Дівчинка перед грудою згорілих цивільних авто.

Драматичний театр в Маріуполі з сигнальним написом “ДЕТИ", який став останнім прихистком для багатьох українців.

Святогірська лавра, яка неодноразово піддавалася атаці окупантів.

Дитячий возик, кинуті валізи і іграшки – картина, яку можна було зустріти на вокзалі кожного українського міста.

Автор поштового блоку – молодий український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Тираж поштового блоку – один млн примірників. Номінальна вартість блоку – 60 грн. До блоку також випущено конверти "Перший день" і немарковані художні конверти.

Придбати поштовий блок та конверти можна починаючи з 24 серпня у міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також на офіційному онлайн-магазині Укрпошти.

Погашення штемпелем "Перший день" проходитиме в Києві 26 серпня. Спецпогашення у регіонах – 26-27 серпня. Штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть на київському головпоштамті, Луганської області – в м. Покровськ Донецької області.

18 серпня вихід блок-марки до Дня Незалежності анонсував гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Він вперше показав, як виглядатиме марка до 31-ї річниці незалежності.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb