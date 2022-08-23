"Вільні. Незламні. Непереможні": Укрпошта випустила поштовий блок до Дня Незалежності
Укрпошта випустила до Дня Незалежності блок "Вільні. Незламні. Непереможні", який складається з марки з та шести ілюстрацій, що показують останні шість місяців восьмирічної війни українського народу з окупантами
Про це повідомляє Укрпошта.
Поштовий блок "Вільні. Незламні. Непереможні" виконаний у графічному стилі. Центральний об’єкт блоку – поштова марка з образом українського захисника, який уособлює мужність і незламність українського воїнства в боротьбі за незалежність своєї країни. Поштова марка оформлена в кольорах національного прапору України. Полігональний стиль, у якому виконані ілюстрації, додає поштовому блоку сучасного вигляду і використовується на поштовій продукції Укрпошти вперше.
Ілюстрації блоку виконані у вигляді чорно-білої хроніки з окремими кольоровими акцентами. Кожна з ілюстрацій – це окремі трагічні історії українців, які відбулися в різний період воєнного часу в різних регіонах України. Вони об’єднані між собою одним словом – "Війна". Зокрема, на ілюстраціях зображені:
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Жінка, що стоїть у багатоповерхівці на уламках зруйнованої квартири.
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Мама з дитям, що переховується від ракетних ударів у метро.
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Дівчинка перед грудою згорілих цивільних авто.
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Драматичний театр в Маріуполі з сигнальним написом “ДЕТИ", який став останнім прихистком для багатьох українців.
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Святогірська лавра, яка неодноразово піддавалася атаці окупантів.
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Дитячий возик, кинуті валізи і іграшки – картина, яку можна було зустріти на вокзалі кожного українського міста.
Автор поштового блоку – молодий український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Тираж поштового блоку – один млн примірників. Номінальна вартість блоку – 60 грн. До блоку також випущено конверти "Перший день" і немарковані художні конверти.
Придбати поштовий блок та конверти можна починаючи з 24 серпня у міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також на офіційному онлайн-магазині Укрпошти.
Погашення штемпелем "Перший день" проходитиме в Києві 26 серпня. Спецпогашення у регіонах – 26-27 серпня. Штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть на київському головпоштамті, Луганської області – в м. Покровськ Донецької області.
- 18 серпня вихід блок-марки до Дня Незалежності анонсував гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Він вперше показав, як виглядатиме марка до 31-ї річниці незалежності.
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