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"Вільні, Незламні, Непереможні": гендиректор Укрпошти показав, як виглядатиме блок-марка до Дня Незалежності

18 серпня, 2022 четвер
09:32
Культура Блок-марка "Вільні, Незламні, Непереможні” до Дня Незалежності України

До 31-ї річниці Незалежності України Укрпошта випустить блок-марку "Вільні, Незламні, Непереможні". Тираж – 1 млн екземплярів

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у телеграмі.

"Зовсім скоро 31 річниця незалежності України... До цієї події Укрпошта випустить блок-марку "Вільні, Незламні, Непереможні" + конверт (це перший такий випуск під час війни). Терміни для підготовки були дуже стислі, тому тираж буде всього 1 млн примірників. Але я впевнений, що всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності, яку щороку можна буде доповнювати новими марками від Укрпошти", - пише Смілянський.

Також зазначається, що про випуск блок-марки Укрпошта оголосить напередодні свята.

"Бо наші сусіди, як у тій приказці: бачать чуже під лісом, а не бачать своє під носом. Тож через підвищену увагу до нас з боку "асвабадітєлєй" змушені контролювати безпекову ситуацію", - йдеться у повідомленні.

  • Як раніше повідомлялось, у серпні Укрпошта випустить дві нові патріотичні марки, які буде присвячено псу-саперу Патрону та Дню Незалежності.

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Суспільство
Економіка
Україна
Укрпошта
марки
День Незалежності
Ігор Смілянський
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