English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Укрпошта випустить марку із зображенням пса-сапера Патрона

Укрпошта випустить марку із зображенням пса-сапера Патрона

15 серпня, 2022 понедiлок
13:50
Суспільство Пес Патрон

У серпні Укрпошта випустить дві нові патріотичні марки, які буде присвячено псу-саперу Патрону та Дню Незалежності

Про це заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський в етері національного телемарафону.  

"У серпні буде дві марки. Одна з них присвячена річниці нашої незалежності та шести місяцям активної фази війни. Далі я обіцяв Патрона",  - сказав  Смілянський. 

Він додав, що Укрпошта також готує ескізи присвячені архітектурним спорудам, які тимчасово виконують невдалу роль у цій війні. Зокрема, йдеться про Кримський міст.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Укрпошта
марки
війна з Росією
Ігор Смілянський
Читайте також:
Карта бойових дій Харківщина 3-5 серпня
14 серпня, 2022 неділя
За 30 км від Харкова йдуть запеклі бої, - солдат Нацгвардії Дорошенко
Арсеній Яценюк
13 серпня, 2022 субота
Яценюк підтримав заяву телеканалу "Еспресо", в якій висловлено стурбованість фактом виявлення пристрою для прослуховування в житлі Портникова
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
14 серпня, 2022 неділя
Якщо Росія використає тактичну ядерну зброю, то без вагань отримає удар у відповідь, - Піонтковський  
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.02
    Купівля 39.02
    Продаж 39.83
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 40.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
15 серпня
14:56
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Росіяни не здатні зосереджуватися на великих ділянках фронту, - радник очільника МВС Денисенко
14:54
Володимир Сівкович
ДБР завершило розслідування щодо Сівковича про розгін студентів на Майдані, справу передадуть до суду
14:47
Франція
Франція готова допомогти в розмінуванні деокупованих територій України
14:43
артустановка з трофейної техніки
"Нищимо ворога його ж зброєю": українські військові створили протитанкову артустановку з трофейної техніки окупантів
14:39
Василь Ломаченко
Ломаченко виклав у Instagram нове відео зі скандальним митрополитом московського патріархату
14:36
Роман Маселко
Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя
14:35
Ексклюзив
Путін
Ніхто не зробив більше для обʼєднання України, ніж Путін, - академік НАН України Лібанова
14:35
Воєнний стан
Рада продовжила дію воєнного стану в Україні
14:32
АЗС на Буковині
"Державі, що воює, потрібні гроші": експерт пояснив, як нові акцизи вплинуть на вартість пального
14:19
рубль
За роботу в Україні окупанти пропонують російським чиновникам подвійний оклад у рублях і надбавки в гривнях, - розвідка
14:13
Польща
"Ми боремося за нашу і вашу свободу": Залужний привітав поляків із Днем Війська Польського
14:02
Оновлено
обстріл Харкова
Росіяни обстріляли Салтівський район Харкова, є поранені
13:57
Косово
У Косово через енергетичну кризу починають відключати електроенергію
13:56
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Фактор ЗСУ може стати наріжним каменем у формуванні майбутньої архітектури безпеки Європи, - політолог Цибулько
13:46
Ілон Маск
Компанія Ілона Маска чипуватиме людей з обмеженими можливостями: імпланти стимулюватимуть активність мозку
13:39
референдум
З'явилися перші повідомлення про припинення підготовки окупантів до псевдореферендуму, - Управління стратегічних комунікацій ЗСУ
13:28
Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва
Україна здобула сьоме золото ЧЄ з водних видів спорту
13:25
Мінветеранів
Складова системи "Е-ветеран": запрацював реєстр надавачів послуг із психологічної реабілітації
12:58
"Намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва": СБУ видворила з України російських кримінальних авторитетів
12:57
затримання, Одеса
Збирав розвіддані про переміщення ЗСУ та резервні аеродроми. СБУ викрила агента спецслужб РФ на Одещині
12:45
пожежники
На Донеччині росіяни поранили двох рятувальників, які гасили пожежу. Їх госпіталізували
12:43
Володимир Зеленський під час звернення
Зеленський звільнив очільників управлінь СБУ у Києві та трьох областях
12:37
Сергій Марченко
Бюджет на 2023 рік буде "надзвичайно жорсткий", - міністр фінансів Марченко
12:25
ракета
Окупанти обстріляли Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині, пошкоджено цивільну інфраструктуру
12:24
Ексклюзив
Сербія
Сербія почала дистанціюватися від путінського режиму, - політолог-міжнародник Воля
12:17
кібератака
Українська ІТ-армія завдала кіберударів по онлайн-ресурсах Пенсійного фонду РФ та паралізувала роботу російської пошти
12:14
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Україні та Європі потрібно сформувати новий уряд РФ, - ексдепутат держдуми Пономарьов
12:04
Латвія
Латвія відновлює програму з реабілітації поранених українських військових
12:02
Ексклюзив
День Незалежності
У День Незалежності ми маємо бути готові до провокацій в Україні та на Заході, - представник ГУР Юсов
11:53
"Маріуполь" - "Динамо"
Стало відомо, хто транслюватиме матчі чемпіонату України з футболу
11:35
збили російський вертоліт Ка-52
Українські повітряні сили знищили ворожий вертоліт Ка-52 на Донеччині
11:23
Залишаючи Ірпінь
"Залишаючи Ірпінь": фільм польського журналіста про евакуацію на Київщині став доступний для перегляду в Україні
11:21
Джеймс Гетфілд та Франческа Гетфілд, Metallica
Лідер гурту Metallica розлучився після 25 років шлюбу
11:17
Ексклюзив
ЗАЕС
Окупанти замінували деякі об'єкти на ЗАЕС та намагаються по них влучити, щоб створити провокацію, - депутат облради Лишенко
11:10
Ексклюзив
Жигімантас Павіліоніс
Литва приймає тих, хто бореться проти режиму Лукашенка та Путіна, - литовський дипломат Павіліоніс
10:51
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в обмінниках України здорожчав: яка вартість 15 серпня
10:44
опалення
"Прошу підготувати теплий одяг та ковдри": Кличко розповів, якою взимку буде температура в оселях киян
10:36
Ексклюзив
Мелітополь
Мелітопольців відправляють в фільтраційні табори лише за український прапор в домівках, - мер Федоров
10:34
Миколаїв, обстріли
Пошкоджено готель та навчальний заклад: вночі росіяни накрили вогнем Миколаїв
10:29
Ексклюзив
російська література в школі
Дайте шанс шкільному вчителю, або Не чіпляйтеся за поли Булгакова!..
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV