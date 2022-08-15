Про це заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський в етері національного телемарафону.

"У серпні буде дві марки. Одна з них присвячена річниці нашої незалежності та шести місяцям активної фази війни. Далі я обіцяв Патрона", - сказав Смілянський.

Він додав, що Укрпошта також готує ескізи присвячені архітектурним спорудам, які тимчасово виконують невдалу роль у цій війні. Зокрема, йдеться про Кримський міст.

28 липня Укрпошта ввела в обіг нову марку "Доброго вечора, ми з України!".

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