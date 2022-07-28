Укрпошта ввела в обіг нову марку "Доброго вечора, ми з України!"

Про це повідомила Укрпошта

До Дня Української Державності - 28 липня - Укрпошта ввела в обіг четверту поштову марку воєнного стану "Доброго вечора, ми з України!". Як попередньо анонсували в цій структурі, тематику та ескіз марки традиційно обирали шляхом голосування в застосунку Дія та на сторінках в соцмережах Укрпошти. Зокрема, шляхом народного голосування ще в травні майже 834 тисячі українців з-поміж 5 варіантів обрали саме "Доброго вечора, ми з України!". А ескіз затверджували з понад 1500 варіантів.

Поштова марка "Доброго вечора, ми з України!" відтворює реальні події, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ виборювати перемогу. Ця марка так само, як і її попередниці, покликана показати незламність, безстрашність і винахідливість українців, якими сьогодні захоплюється весь світ.

Як наголошує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, поштові марки з початком війни стали більш, ніж засобом оплати кореспонденції. Вони стали зброєю України на міжнародній арені. Це вже четверта марка, яка показує, силу і сміливість українців у боротьбі за свою незалежність. "І поки Росія витрачає мільярди на пропаганду проти України, - каже Ігор Смілянський, - ми будемо використовувати наш креатив і всі доступні можливості, щоб донести всім імідж України та українців".

Марка має наклад 5 млн примірників, з яких 3 млн – з номіналом М (еквівалент 18 грн) для оплати поштових відправлень всередині країни та 2 млн – із номіналом W (еквівалент $1,5), призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції. Крім марок Укрпошта також випустила тематичну листівку, конверт першого дня, художній конверт та мерч.

Укрпошта наголошує, що придбати марку та іншу філателістичну продукцію з "тракторними військами" можна 28 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку, зокрема у селах, а також онлайн: у філателістичному магазині Укрпошти, маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а також на міжнародних майданчиках eBay та Amazon. Однак, як і на попередні поштові випуски, діятимуть обмеження на продаж. Один клієнт може купити на одне замовлення не більше 2 маркових аркушів кожного номіналу (2+2), 2 конверти "Перший день"10 конвертів та 10 листівок.

Також на всіх онлайн-майданчиках в Україні та за кордоном можна буде придбати тематичний мерч із зображенням марки: футболки, два види магнітів, відкривачки. А на сайті філателістичного магазину Укрпошти можна замовити поштові набори, серед яких - ексклюзивний, що містить конверти із погашенням "Перший день". До такого набору входять два маркових аркуші (номіналом W та M), комплект конвертів із погашенням "Перший день", немаркований конверт та листівка. Один клієнт може придбати на одне замовлення не більше 2 комплектів.

Варте уваги, що ескіз поштової марки, конвертів, листівки та штемпелів спецпогашення виконала дизайнер-графік та викладач живопису Анастасія Бондарець. Як те, що появі фрази "Доброго вечора, ми з України" українці завдячують учаснику гурту "Даха Браха" Маркові Галаневичу, а пізніше гурту Probass&Hardy, що використав її для треку, який із початком війни став улюбленим в Україні та світі.

За ескіз нової марки "Доброго вечора, ми з України!" проголосували 30 тис. із 834 тис. учасників голосування, на ньому трактор тягне російський брухт

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