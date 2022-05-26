Про це інформує Державне бюро розслідувань.

ДБР виявило вибухову речовину під час розслідування незаконного продажу тротилу посадовцями державного підприємства для приватної компанії.

Відомо, що компанія-покупець не мала ліцензії на право придбання, виготовлення, зберігання, транспортування й продажу зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 8 тисяч металевих банок, в які співробітники заводу розфасували тротил аби замаскувати вибухові речовини під товари невійськового призначення.

Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 426 (Бездіяльність військової влади) КК України. Керівництву приватного підприємства загрожує до 7 років позбавлення волі.

Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України 700 кг тротилу.

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