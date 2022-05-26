Вилучені у харківського підприємства 700 кг тротилу передадуть ЗСУ
Приватне підприємство з Харківщини придбало та зберігало для виготовлення боєприпасів та вибухових речовин 700 кг тротилу без відповідної на це ліцензії. Вилучену речовину передадуть для Збройних сил України
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
ДБР виявило вибухову речовину під час розслідування незаконного продажу тротилу посадовцями державного підприємства для приватної компанії.
Відомо, що компанія-покупець не мала ліцензії на право придбання, виготовлення, зберігання, транспортування й продажу зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 8 тисяч металевих банок, в які співробітники заводу розфасували тротил аби замаскувати вибухові речовини під товари невійськового призначення.
Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 426 (Бездіяльність військової влади) КК України. Керівництву приватного підприємства загрожує до 7 років позбавлення волі.
Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України 700 кг тротилу.
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