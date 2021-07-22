Вилучили близько 40 кг канабіса: на Миколаївщині затримали чоловіка, який вирощував коноплю

Про це передає пресслужба поліції.

“21 липня співробітники відділення поліції №1 Баштанського районного відділу спільно зі співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ДБН НПУ за процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури провели у 37-річного мешканця Нового Бугу санкціоновані обшуки”, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків на території домоволодіння чоловіка правоохоронці виявили насадження коноплі заввишки близько 1,5 м, які були ретельно оброблені та доглянуті, а в самому будинку - 18 відер, наповнених вже готовим до вживання канабісом.

Загальна вага наркоречовин становить близько 40 кг, вартість яких за цінами "чорного" ринку сягає близько 8 млн грн.

Усе вилучене поліцейські направлять на експертизу.

За вказаним фактом проводиться розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 310 ККУ “Посів або вирощування снотворного маку чи конопель” та ч. 3 ст. 309 ККУ "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". За що передбачено покарання до восьми років позбавленням волі.

Найближчим часом за погодженням із прокуратурою чоловікові буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Слідчі дії тривають.



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