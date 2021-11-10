Вимагав 300 тис. грн за посередництво: ДБР затримало депутата Херсонської облради

Про це повідомляють у ДБР.



У липні 2021 року Херсонська облрада планувала купити LED-екран, установлений у місцевому аеропорту рекламним агенством.



Власник агенства погодився, але звернувся до депутата облради, який був членом бюджетної комісії, щоб той допоміг підвищити ціну принаймні до собівартості екрана.



Депутат сказав, що може "домовитися", але за 300 тис. грн. За його словами, частину суми віддадуть правоохоронцям, щоб вони не помітили раптового подорожчання.



Працівники ДБР затримали депутата 9 листопада, після отримання грошей.



Депутату повідомлять про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі



Також слідство з'ясовує, чи причетні до вчинення злочину правоохоронці.



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