Про це повідомило ДБР у телеграмі.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно директора одного з державних підприємств Національної академії аграрних наук України, який вимагав у підприємця $60 тис. хабаря", - зазначили у відомстві.

Посадовець вимагав від приватного підприємця гроші за можливість змінити призначення земельних ділянок під будівництво завбільшки з 4 га. Він пообіцяв не перешкоджати та видати підприємцю акт списання сховища сільськогосподарського призначення, що перебуває на балансі держпідприємства та розміщене на одній із цих ділянок.

Співпробітники ДБР 18 листопада 2021 року затримали директора після одержання ним 50 тис. хабаря. Чоловіку загрожує 7-12 років ув'язнення із конфіскацією майна.

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