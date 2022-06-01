Вимагав $60 тис. хабаря: судитимуть директора підприємства Академії аграрних наук України
В Україні судитимуть директора підприємства Академії аграрних наук, який вимагав хабаря за списання сільськогосподарського сховища
Про це повідомило ДБР у телеграмі.
"Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно директора одного з державних підприємств Національної академії аграрних наук України, який вимагав у підприємця $60 тис. хабаря", - зазначили у відомстві.
Посадовець вимагав від приватного підприємця гроші за можливість змінити призначення земельних ділянок під будівництво завбільшки з 4 га. Він пообіцяв не перешкоджати та видати підприємцю акт списання сховища сільськогосподарського призначення, що перебуває на балансі держпідприємства та розміщене на одній із цих ділянок.
Співпробітники ДБР 18 листопада 2021 року затримали директора після одержання ним 50 тис. хабаря. Чоловіку загрожує 7-12 років ув'язнення із конфіскацією майна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе