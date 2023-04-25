Вимагав кошти за службу у добровольчому формуванні: повідомлено про підозру мешканцю Чернігова
За процесуального керівництва Чернігівської окружної прокуратури повідомлено про підозру члену одного з добровольчих формувань територіальної громади Чернігова
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
Стало відомо, що за процесуального керівництва Чернігівської окружної прокуратури повідомлено про підозру члену одного з добровольчих формувань територіальної громади Чернігова.
"Йому інкримінують зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). За даними слідства, у березні 2023 року до підозрюваного звернувся доброволець, який хотів служити у лавах формування", - йдеться у дописі.
Зазначається, що під час спілкування член добровольчого формування запевнив громадянина, що вступ до підрозділу не буде безкоштовним і почав вимагати у нього неправомірну вигоду.
За неї підозрюваний обіцяв вплинути на командира підрозділу, щоб він прийняв "правильне" рішення. Пізніше чоловік знову зустрівся із потерпілим і передав йому вже укладений і підписаний командиром контракт добровольця.
Додається також, що підозрюваного затримали під час отримання коштів та передачі контракту й посвідчення.
Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
- 11 квітня стало відомо, що до 12 років за ґратами засуджено "народного міліціонера", який намагався побудувати кар’єру псевдоправоохоронця під час окупації м. Ізюм.
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