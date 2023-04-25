Вимагав кошти за службу у добровольчому формуванні: повідомлено про підозру мешканцю Чернігова

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

Стало відомо, що за процесуального керівництва Чернігівської окружної прокуратури повідомлено про підозру члену одного з добровольчих формувань територіальної громади Чернігова.

"Йому інкримінують зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). За даними слідства, у березні 2023 року до підозрюваного звернувся доброволець, який хотів служити у лавах формування", - йдеться у дописі.

Зазначається, що під час спілкування член добровольчого формування запевнив громадянина, що вступ до підрозділу не буде безкоштовним і почав вимагати у нього неправомірну вигоду.

За неї підозрюваний обіцяв вплинути на командира підрозділу, щоб він прийняв "правильне" рішення. Пізніше чоловік знову зустрівся із потерпілим і передав йому вже укладений і підписаний командиром контракт добровольця.

Додається також, що підозрюваного затримали під час отримання коштів та передачі контракту й посвідчення.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.