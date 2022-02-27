"Вимагають, щоб ЗСУ склали зброю": Україна не поїде на перемовини до Білорусі, - Никифоров
Україна отримала неприпустимі умови для початку перемовин
Про це речник президента України Сергій Никифоров повідомив у Facebook.
"Ми так само почули заяви про те, що російська делегація прибула до Гомеля на переговори. Маю заявити, що представників України там не буде. Такий формат справді обговорювався. Але в останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. На це негайно отримали пропозицію вирушити за “русским военным кораблем”, - написав він.
Никифоров додав, що рішення росіян їхати до Гомеля - є лише інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну.
"Це неправда. Україна готова до перемовин, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови. Це стосується і місця проведення. Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої до наших міст прямують літаки та ракети. Так само у питаннях безпеки нашої делегації ми вимушені були б покладатися на гарантії сторони, яка приймає. З огляду на попередні події, такі гарантії вартують дуже мало", - повідомив речник.
Він додав, що позиція України залишається незмінною.
"Ми готові зустрічатися у будь-якому нейтральному місці: Баку, Стамбулі, Варшаві, Відні… Продовжіть самі. Ми й надалі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і вберегти життя своїх військових. Кожен день зволікання вартуватиме РФ непоправними людськими та економічними втратами", - підсумував Никифоров.
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