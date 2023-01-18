Вимоги Путіна до України визнати "нові територіальні реалії" неприйнятні й не сприяють миру, – Блінкен
Вимога Росії щодо визнання незаконно захоплених територій України не може бути виконана
Про це під час пресконференції у Вашингтоні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.
"Слід прислухатися до Путіна під час його нещодавньої розмови із турецьким президентом Ердоганом, під час якої він заявив, що поки Україна не визнає те, що він називає новими територіальними реаліями, немає про що домовлятися. Іншими словами, поки Україна не визнає та не прийме той факт, що захоплені Росією силоміць території не повернуться, мови не може бути про перемовини. Звісно, це неприйнятно", - сказав Блінкен.
За його словами, такий підхід Росії показує, що вона насправді наразі не зацікавлена у дипломатичному припиненні війни в Україні.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вкотре запропонував російському диктатору Володимиру Путіну посередництво у переговорах з Україною.
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