"Росія… силою загарбала українську державу, нищить українську культуру і терором та голодом нищить українську націю". 89 років тому так сказав на суді 18-річний Микола Лемик, який 21 жовтня 1933 року застрелив у Львові співробітника радянських спецслужб Олексія Майлова.

Він вбив росіянина, щоб донести усьому світу правду про Голодомор, щоб довести катам українців, що їхні злочини не залишаться без відплати.

Він виступив на суді, щоб донести ці слова до нас, до майбутніх поколінь через 89 років, щоб ми були тверді у своїй вірі та волі битися до кінця з російськими окупантами.

Майлова вбили за наказом Організації українських націоналістів, щоб помститися за Голодомор, і з того часу ОУН і Бандера стали головними ворогами пропаганди Росії.

Микола Лемик виступив на суді, щоб донести ці слова до нас, до майбутніх поколінь через 89 років, щоб ми були тверді у своїй вірі та волі битися до кінця з російськими окупантами

Завдяки подвигу Лемика, завдяки його командирам Степану Бандері, Роману Шухевичу, Євгену Коновальцю, завдяки десяткам років боротьби, завдяки мільйонам сучасних українських героїв, вже нікому не треба доводити, чи справді росіяни влаштували Голодомор, щоб вбивати українців. Бо сьогодні увесь світ бачить, як сучасні російські нацисти вбивають та заморожують велику країну, і що тільки українська армія рятує сьогодні свій народ від повного знищення.

Ми пам'ятаємо жертв Голодомору, і тому ніколи знову росіяни не зможуть безкарно вбивати українців. Окупантів буде знищено, бо ми знаємо страшні уроки історії, і славетні уроки спротиву.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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