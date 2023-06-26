Виникає питання, чи є накази Путіна є останньою інстанцією, - Клімкін

Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Якщо ми підіймаємо ставки, то тоді Путін 250 разів подумає, чи він може застосувати щось, щоб створити паніку. Він зараз перебуває в абсолютному іншому психологічному стані і він розуміє, що він програв. Те саме розуміють російські еліти. Йому якимось чином потрібно вийти з цієї ситуації", - сказав він.

На думку Клімкіна, вихід дуже простий - він починає шукати варіанти, починає перезавантажувати Росію. Спочатку міноборони - тих людей, яких багато росіян прямо звинувачують у невдачах цієї війни.

"Йому потрібно знайти цих людей - це може бути Шойгу, Герасимов. Я насправді думаю, що Путін і далі буде працювати з останнім - він його дуже поважає. Прибрати Шойгу, як на мене, вже замало. Показати себе крутим, прибравши Шойгу - це вже не спрацює", - додав ексміністр.

Він не виключає того, що Путін може піти на підняття ставок зовсім іншим чином.

"Питання в тому, чи його силові структури та збройні сили готові повністю виконувати його накази. Виникає питання, чи накази Путіна всередині ще остаточно є останньою інстанцією з точки зору керівництва. Російська еліта і значна частина військового керівництва розуміє, що підняття ставок, застосування зброї масового ураження або щось інше призведе до руйнування сьогоднішньої Росії і до покарання. Так не буде, що хтось потім скаже, що у мене був наказ. Захід обов'язково має це сказати без жодних дипломатичних формулювань", - підсумував Клімкін.