Про це повідомляє Главком.

Європейський суд з прав людини виніс рішення щодо справи вінницької чиновниці, яке стосувалася результатів виборів до Верховної Ради.

Повідомляється, що заявниця Наталія Солейко програла на парламентських виборах 28 жовтня 2012 року в одномандатному виборчому окрузі №11 (Вінниця), посівши друге місце. Тоді переміг самовисуванець Олександр Домбровський.

"За матеріалами справи після програшу кандидатка у нардепи почала судитися з окружною виборчою комісією, заявивши про підробку бюлетенів. Однак адміністративні суди ухвалили рішення не на користь заявниці, встановивши, що перерахунок голосів був проведений відповідно до законодавства. Позов Солейко проти Центральної виборчої комісії у зв’язку із затвердженням, як стверджувалося, неправдивих результатів голосування, також був безуспішним", - повідомляє видавництво.

Водночас Звіт місії зі спостереження за виборами ОБСЄ мав зауваження щодо підрахунку результатів, які збігалися з твердженнями заявниці.

Розглянувши скаргу Солейко Європейський суд з прав людини наголосив, що виявлені порушення, про які стверджувала заявниця, були достатньо суттєвими, щоб перешкодити вільному волевиявленню громадян під час виборів до органу законодавчої влади. Звіт міжнародних спостерігачів підтвердив це.

Окрім відшкодування моральної компенсації в розмірі €3 тисячі, Україна заплатить Солейко ще €1 тис. за витрати на правову допомогу.

"Водночас ЄСПЛ зауважив, що національні суди формально відхилили позов заявниці без будь-якої спроби з’ясувати, що насправді сталося насправді, а також відкинули можливість переглянути результати виборів в одномандатному окрузі у Вінниці", - додають журналісти.