Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"У ході розслідування досліджуються факти торгівлі українських підприємств з РФ та нелегального постачання продукції для потреб військово-промислового комплексу держави-агресора", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що після початку повномасштабної війни РФ проти України один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацювати із країною-спонсором тероризму.

Під час воєнного стану керівництво налагодило постачання складників для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі - шестерні, секційні помпи, гідромотори, гідравлічне обладнання, які використовуються й у військовій техніці.

"Для реалізації протиправної схеми залучено ряд підконтрольних суб’єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозилися комплектуючі на територію РФ. З метою обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів з РФ використовувалися банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС", - роз'яснили правоохоронці.

Цього року до Росії експортовано складники, які використовуються для ремонту військової техніки на понад 51 млн грн.

Правоохоронці під час обшуків вилучили фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ.