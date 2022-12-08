Вінницьке підприємство експортувало до Росії складники для ремонту військової техніки
Правоохоронці викрили українське підприємство у Вінниці, яке експортувало до Росії комплектуючі для ремонту військової техніки під час воєнного стану
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
"У ході розслідування досліджуються факти торгівлі українських підприємств з РФ та нелегального постачання продукції для потреб військово-промислового комплексу держави-агресора", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що після початку повномасштабної війни РФ проти України один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацювати із країною-спонсором тероризму.
Під час воєнного стану керівництво налагодило постачання складників для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі - шестерні, секційні помпи, гідромотори, гідравлічне обладнання, які використовуються й у військовій техніці.
"Для реалізації протиправної схеми залучено ряд підконтрольних суб’єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозилися комплектуючі на територію РФ. З метою обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів з РФ використовувалися банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС", - роз'яснили правоохоронці.
Цього року до Росії експортовано складники, які використовуються для ремонту військової техніки на понад 51 млн грн.
Правоохоронці під час обшуків вилучили фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ.
- Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося, що СБУ затримала в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу.
- Правоохоронці викрили протиправну діяльність підприємства України, виробники запасних частин до механізмів мали бенефіціарного власника громадянина РФ.
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