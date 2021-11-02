Вінницький аеропорт почав реконструкцію злітно-посадкової смуги

Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Facebook.



За словами Тимошенка, проєкт передбачає реконструкцію злітно-посадкової смуги довжиною 2500 м і шириною 45 м, руліжної доріжки шириною 23 м, перону, установку метеообладнання, будівництво аварійно-рятувальної станції та інші роботи.



"Капітального ремонту тут не було більше 40 років, обладнання уже зношене, а інфраструктура застаріла. Притому, що це єдиний функціонуючий сертифікований аеропорт в радіусі понад 150 км: до його зони обслуговування входять рекордні 10 областей України і навіть північні райони Молдов", - зауважив посадовець.



Він додав, що оголошений підрядником термін закінчення робіт - кінець 2022 року, однак держава зі свого боку готова зробити все залежне, аби роботи були пришвидшені і завершилися вже до літа.

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