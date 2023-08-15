Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Виплекане совком поняття, що "всі нам винні". А ви? Комусь винні?
OPINION

Виплекане совком поняття, що "всі нам винні". А ви? Комусь винні?

Сашко Лірник
15 серпня, 2023 вiвторок
20:01
Погляд Сашко Лірник

Це не вигадка. Є прізвища і дійових осіб знаю особисто

Десь в 17 році до мене звернувся депутат із проханням провести серію концертів-зустрічей для дітей у своєму окрузі. Округ в основному сільський, а поважні артисти по селах не їздять. Їм треба стадіони та великі зали. А де воно в невеличкому селі? А для мене саме те що треба. Жанр казки камерний і аудиторія в 30-60 осіб найкраще підходить для моїх виступів. Та і діти в селі не гірші від міських, і теж хочуть радості та цікавинок.

Депутат виділив мікроавтобус, водія і свого помічника. І ми за пару місяців об‘їздили майже всі села. Виступи проводились зазвичай у школах. Це, мабуть, був мій найкращий тур. Діти були щасливі. Ну і я теж.

Депутат був цікавий чоловік. У нього свій аграрний бізнес. І він, що називається, вкладався у свій округ своїми власними грошима. Як колись Симиренко, що видав Кобзар і допомагав Шевченку, чи Терещенко, який будував сільські школи. Ну щось таке. Наголошую — не залученням державних коштів, а своїми власними.

Привозив лікарів в села, купив кілька маршруток, щоб людей возити щодня до міста. Безплатно. Наголошую.

Люди звикли, що щодня безплатний автобус. Цікаво, що безплатні автобуси не подобались перевізникам, бо позбавляли їх прибутків. Тому той невеличкий автопарк якось вночі спалили. Депутат покректав і купив нові автобуси та найняв охорону.

І продовжив свою діяльність.

Телефон депутата і помічника знали всі, і зверталися зі своїми проблемами. Чим могли, тим допомагали.

Був випадок, коли захворіла дитина, батьки подзвонили, і депутат вночі примчав своїм авто і доправив на операцію, яку сам і оплатив (знаю із розповіді причетної людини).

І нарешті знедолений і втомлений народ дочекався виборів 19 року.

Почалася вакханалія "слуг".

Лозунги ви всі пам‘ятаєте.

Читайте також: Тестування більшовизмом

Геть продажних бариг і кровопивць! Всю владу "слугам народу". Нарешті трударі отримають своє і ніхто вже не буде обкрадатися і наживатися на людських мозолях!

Прямо більшовицький переворот в кращих традиціях.

Взагалі більшовицька ідеологія дуже проста і заснована на примітивному популізмі. Багатий — значить поганий, а бідний — хороший і високоморальний.

Це легко заходить "простому населенню". Зараз нарешті "будемо панувати".

От і в цьому окрузі "неначе люди подуріли" і обрали якогось "слугу", якого ніхто не знав і не бачив. Не знаю, чи колишній фотограф, чи що. Та і ніхто не знав. Головне - "слуга" і "геть проклятих бариг".

Та ви всі пам‘ятаєте той виборчий шал і вал "служкових перемог" по всій Україні.

Цікаво, що агітував за "нове обличчя" чоловік, сина якого врятував "старий" депутат. Ну, я б не зміг так. Хоча б із почуття вдячності, чи що. Ну, та це справа совісті.

Так от — вибори. І переміг, прогнозовано, "слуга" із великим відривом.

Ура! Наша взяла! Нарешті дочекалися!

А тепер уже колишній депутат, що називається отримав ногою під зад. Ну що ж. Треба жити далі. Повернувся до свого бізнесу.

Ну і згорнув усі "депутатські проєкти".

Читайте також: Великий імітатор

І от якось зранку радісні переможці прийшли на звичну безплатну маршрутку. А її нема. Зате платні перевізники є.

І лікарів ніхто вже не привозить і проблеми не вирішує….

І почалися обурені дзвінки помічнику колишнього депутата - "шо за херня?! Де наша безплатна маршрутка?!"

- Хм. У вас тепер новий "забезпечувач" є. До нього звертайтеся. Ну, і звичайні маршрутки є.

- Який такий новий?! Ми його не бачили й не бачимо! Давайте нам нашу, безплатну!

Не знаю, чи правильно було скасовувати ті маршрутки. Але то приватні гроші.

Мова про інше.

Абсолютно бездумне стадо, яке зрубало під собою гілку, повівшись на красіві відосіки і дешевий популізм.

І абсолютна відсутність мізків і розуміння причинно-наслідкових зв‘язків.

Ну і виплекане совком поняття, що "всі нам винні". А ви? Комусь винні?

Джерело

Про автора. Сашко Лірник, сценарист, актор, телеведучий, казкар

Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
вибори
політика
Слуга народу
Читайте також:
жара
13 серпня, 2023 неділя
Вчені встановили максимальну температуру, яку може витримати організм людини
Роман Костенко
14 серпня, 2023 понедiлок
Полковник СБУ Костенко про справи Червінського та Марченка: Прийде час, коли військові почнуть себе захищати
Живица и Рудык держат флаг "Смоленского государства"
13 серпня, 2023 неділя
"В союзі з майбутньою Білоруссю": депутат облради зі Смоленщини виїхав до ЄС й оголосив про боротьбу за відокремлення від Росії
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37
    Купівля 37
    Продаж 37.75
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
15 серпня
20:20
Партнерський матеріал
"Аврора" збирає 10 мільйонів гривень
"Аврора" збирає 10 мільйонів гривень на допомогу саперам ЗСУ
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 538 дня війни: ліквідація "фанатського спецназу" на Бахмутському напрямку, успіхи в районі Токмака та більше газу для українців
19:57
На фото: фільм Хаяо Міядзакі
У мережі з’явилися перші кадри з останнього фільму Хаяо Міядзакі
19:50
Росія, РФ, Сталін, РПЦ
У РФ відкрили пам'ятник Сталіну: його освячували попи РПЦ, які подякували диктатору за "чисельних новомучеників"
19:42
внутрішні переселенці
В Одесі понад 70% переселенців планують повернутися додому після завершення боїв, — опитування
19:03
Литва прапор
Україна остаточно схвалила угоду з Литвою про взаємне визнання водійських посвідчень
18:49
Оновлено
атака на Львів
Армія РФ масштабно атакувала Україну ракетами: влучання у Дніпрі, Львові, Луцьку та на Черкащині, щонайменше троє загиблих
18:45
ЛГБТ
З якими проблемами найчастіше стикаються українські біженці ЛГБТКІ+ за кордоном. Дослідження
18:31
Оновлено
ізраїль україна
В Україну надійшла партія ліків, яку надіслав уряд Ізраїлю на прохання Києва
18:25
У Києві та області формують Раду з питань ВПО. Деталі
18:15
На фото: хабар
Голові ВЛК Житомирщини та її спільникам інкримінували вимагання хабара та переправлення ухилянтів за кордон
18:09
пігулки_ліки
Використовували фото голови МОЗ Ляшка: кіберполіція викрила шахраїв, які продавали фейкові ліки
18:07
Огляд
ракети Taurus
Б’ють в серце противника: характеристики та особливості далекобійних ракет Taurus. Їх можуть передати Україні
18:04
OPINION
Ігор Гулик
У вирві війни
18:01
Шойґу і Герасімов
Шойгу назвав нове "пріоритетне завдання" війни в Україні
17:58
Олешки
Мер окупованих Олешків Рищук: жителі потерпають від бойових дій, кожен день є загиблі й поранені
17:47
заборона УПЦ МП
На Черкащині звільнили заступника голови РДА Дубового, який забороняв медіа критикувати УПЦ МП
17:41
НАТО
У Столтенберга припустили можливість передачі Україною Росії територій в обмін на членство в НАТО
17:23
На фото: військові та Володимир Зеленський
Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
17:12
Нафтогаз
Ще три облгази, які належали Фірташу, перейшли в управління Нафтогазу
17:12
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Після вересневих виборів: екскерівник ГУР Кондратюк спрогнозував, скільки росіян планує мобілізувати РФ
17:09
Дмитро Кулеба
Напередодні сесії Генасамблеї ООН Кулеба обговорив партнерство з очільниками МЗС Руанди, Кенії та Малаві
16:57
Після підриву РФ Каховської ГЕС археологи виявили на Хортиці знахідки
Кераміка V тисячоліття до н. е., монети, скляні бомби: після підриву РФ Каховської ГЕС археологи знайшли на Хортиці сотні старожитностей
16:56
Австралійських серфінгістів, які вважалися зниклими безвісти, врятували в Індонезії
Понад 38 годин у морі: в Індонезії врятували австралійських серфінгістів, які вважалися зниклими безвісти
16:55
Ексклюзив
"Росіянам не світить": експерт Defense Express пояснив, чому біля Куп'янська РФ зазнає стратегічної поразки
16:45
Новини компаній
Жіночий колектив Ferrexpo
Жінки у гірничій справі: як Ferrexpo зміцнює гендерну рівність
16:28
Трамп
Експрезиденту США Трампу оголосили четверте кримінальне звинувачення
16:26
Оновлено
Джордж Сорос
Нова операційна модель: Фонд Сороса спростував інформацію про згортання діяльності в ЄС
16:24
Російська армія обстріляла Новодмитрівку на Херсонщині: поранено чоловіка
16:14
Ексклюзив
військовий парад у Варшаві
Найбільший за 30 років: у Варшаві відбувся парад польської армії
16:11
Швеція Україна
Швеція готує пакет військової допомоги Україні на $314 млн
16:08
OPINION
Валерій Пекар
Ми не переможемо Росію, якщо будемо її меншою копією
16:05
Twitter
Підтримували ЗСУ: соцмережа X заблокувала акаунт українського фестивалю Indie Cup, організатори звернулися до користувачів
15:48
ЗАЕС
Окупанти в Енергодарі викрали ще одного працівника Запорізької АЕС
15:48
Андрій Єрмак
Російські ракети Х-101, виготовлені цьогоріч, містять близько 30 іноземних мікросхем, - Єрмак
15:37
Юрій Ніколов
Ніколов: Скандальне розслідування New York Times - "заказуха", щоб підірвати постачання зброї в Україну
15:34
спека у Європі
Як запобігти погіршенню здоров'я під час спеки: МОЗ дало поради українцям
15:03
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ мають певні тактичні успіхи в районі Роботиного, - депутат Запорізької облради Ашурбеков
15:00
Сухо, сонячно та спекотно, місцями вечірні дощі: прогноз погоди на 16 серпня від Наталки Діденко
14:56
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
У митрополита УПЦ МП Павла Лебедя діагностували інфаркт міокарда, - адвокат
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV