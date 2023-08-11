Virgin Galactic здійснила перший туристичний політ у космос
У четвер, 10 серпня, відбувся перший суборбітальний комерційний рейс компанії Virgin Galactic
Про це повідомляє офіційний твіттер Virgin Galactic.
"Ласкаво просимо назад на Землю, #Galactic02 ! Наші пілоти, екіпаж і космічний корабель плавно приземлилися на космодромі Америка, Нью-Мексико", - йдеться у повідомленні.
BBC повідомляє, що першими космічними пасажирами стали 80-річний британець, учасник Олімпійських Ігор-1972 Джон Гудвін, і мати та дочка з Антигуа Ана Маєрс і Кейша Шахафф.
Важливо, що це перша подорож такого типу, в яку відправляються туристи, а не вчені. У червні за тим же маршрутом на межу космосу літала група італійських дослідників. Тоді політ фінансували італійські військо-повітряні сили.
С'юзі Імбер, професорка космічної фізики в Лестерському університеті та колишній вчений-дослідник НАСА, вважає, що ця "довгоочікувана" місія знаменує початок нової ери.
"Virgin Galactic працювала над цим проєктом вже багато-багато років. Вони розробили свої технології, вони розробили свій механізм запуску, тому все обладнання пройшло на рідкість жорстку серію випробувань. Всі дуже схвильовані, тому що це нарешті починається", - сказала Імбер.
- 4 серпня космічний корабель NASA Cygnus-19 з вантажем успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.
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