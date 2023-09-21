Вирішити зернову кризу між Україною та Польщею можна лише переговорами, - Микола Княжицький в інтервʼю виданню Wirtualna Polska News

Відеозвернення народний депутат опублікував у твіттері.

"Польща і поляки зробили надзвичайно багато, щоб підтримати Україну. Зараз у наших відносинах криза. Я вірю, що ми цю її переможемо. Хочу звернутися до президента Польщі, Анджея Дуди. Пане президенте, Україна - не потопельник. Україна впевнено пливе на хвилях історії, Україна переможе. За волю вашу і нашу", - сказав Княжицький. Так він прокоментував заяву Дуди на Генасамблеї ООН, який порівняв Україну з потопельником, що тягне на дно рятувальника. Глава польської держави сказав таке у відповідь на висловлювання президента України Зеленського. Мовляв, країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, тим самим підіграли Путіну.

Також Княжицький в інтервʼю польському виданню Wirtualna Polska News розповів більше: "Помилкою були слова президента Дуди, що Україна тоне. Україна не тоне, Україна воює і перемагає. І Україна буде членом Європейського Союзу. Польща не повинна ставити під сумнів інтеграцію України з ЄС. А саме про блокування цього процесу сказав міністр сільського господарства Польщі. Україна зробить усе, щоб приєднатися до ЄС".

Очільник міжпарламентської групи звʼязків з Польщею розповів про причини зернової кризи між державами. На його думку, ця ескалація пов'язана з внутрішньою політикою обох країн: "З одного боку, в Польщі будуть вибори. Звичайно, польські політики хочуть підтримки тамтешніх фермерів. З іншого боку, Україна, як правило, у внутрішній політиці іноді дуже конфліктна. Був час, коли жорсткі заяви лунали щодо Німеччини чи Сполучених Штатів. Президент Зеленський дуже гостро розмовляв з нашими союзниками. На жаль, у Польщі політики, зараз розмовляють схожими методами: або буде по-нашому, або ви не стане членом Євросоюзу. Також те, що сказав президент Зеленський з трибуни ООН, це погано. Так само як і відсутність зустрічі Зеленського та Дуди. Отже, було багато помилок з обох сторін. Напевно, це спричинено відсутністю мудрості, а також виборами в Польщі. Я думаю, що це криза, яку ми збираємося зупинити".

На питання про те, як саме можна вирішити конфлікт, Княжицький припустив: "Тільки переговори, розмови і дружба - це вихід з конфлікту чи кризи. Вчора Тарас Качка, торговий представник України, сказав, що зараз формуються спеціальні групи з переговорів. Так само, як це було зроблено з Румунією".

"Ми не повинні використовувати подібний стиль у відносинах з польською стороною. Бо Польща, це наш друг, який прямо зацікавлений у тому, щоб Україна перемогла і стала членом ЄС. Я не бачу нічого, що ми не можемо вирішити разом, щоб у майбутньому збереглися інтереси і польських фермерів, і польських політиків. І, звичайно, інтереси українців, які борються на передовій за всю Європу", - підсумував Микола Княжицький.