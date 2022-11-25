Вірменія кинула виклик Путіну, його хватка над союзниками слабшає, - The Guardian
Вірменія попросила президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном. І це стало викликом президенту Росії Володимиру Путіну, що свідчить про втрату контролю за регіональними союзниками.
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що Вірменія просить президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном, кинувши новий виклик все більш ослабленню влади Володимира Путіна над регіональними союзниками Росії після війни в Україні.
Професор Європейського університету в Тбілісі Еміль Авдаліані розповів виданню, що на сьогодні Вірменія намагається диверсифікувати зовнішні відносини у світлі Росії, що слабішає.
"Залежність від Росії смертельна, тому Єреван прагне зближення з Туреччиною, тісніших зв'язків з ЄС, Іраном і Китаєм. Це результат половинчастого підходу Москви до Єревану і насамперед послаблення позицій Росії на Південному Кавказі в результаті її невдалої війни в Україні", - підкреслив він.
- 24 листопада Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи. Він також висловив розчарування відсутністю відповіді на його офіційний запит щодо військової допомоги після атаки Азербайджану у вересні 2022 року. А під час "сімейної" фотографії лідерів країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Єревані прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відійшов від Путіна, який стояв ліворуч від нього.
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