Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Вірменія просить президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном, кинувши новий виклик все більш ослабленню влади Володимира Путіна над регіональними союзниками Росії після війни в Україні.

Професор Європейського університету в Тбілісі Еміль Авдаліані розповів виданню, що на сьогодні Вірменія намагається диверсифікувати зовнішні відносини у світлі Росії, що слабішає.

"Залежність від Росії смертельна, тому Єреван прагне зближення з Туреччиною, тісніших зв'язків з ЄС, Іраном і Китаєм. Це результат половинчастого підходу Москви до Єревану і насамперед послаблення позицій Росії на Південному Кавказі в результаті її невдалої війни в Україні", - підкреслив він.

24 листопада Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи. Він також висловив розчарування відсутністю відповіді на його офіційний запит щодо військової допомоги після атаки Азербайджану у вересні 2022 року. А під час "сімейної" фотографії лідерів країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Єревані прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відійшов від Путіна, який стояв ліворуч від нього.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb