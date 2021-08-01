Вірменія звинуватила Азербайджан у обстрілах на кордоні

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вірменські військові стверджують, що збройні сили Азербайджану ввечері в суботу обстріляли автомобіль тилового забезпечення на ділянці населеного пункту Єрасх на кордоні з Нахічеванською автономною республікою.

"31 липня з 18:10 до 18:50 ЗС Азербайджану здійснили чергову провокацію, обстрілявши вірменські позиції, розташовані на ділянці Єрасх вірмено-азербайджанського кордону. Зокрема, прицільний вогонь був відкритий по автомобілю тилового забезпечення, що перевозить харчування, який був серйозно пошкоджений", - заявили у міноборони Вірменії.

Вірменські військові повідомили, що відкрили вогонь у відповідь та заявили, що з їхнього боку минулося без втрат.