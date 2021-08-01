Вірменія звинуватила Азербайджан у обстрілах на кордоні
Міністерство оборони Вірменії звинуватило Азербайджан у збройних провокаціях на кордоні
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Вірменські військові стверджують, що збройні сили Азербайджану ввечері в суботу обстріляли автомобіль тилового забезпечення на ділянці населеного пункту Єрасх на кордоні з Нахічеванською автономною республікою.
"31 липня з 18:10 до 18:50 ЗС Азербайджану здійснили чергову провокацію, обстрілявши вірменські позиції, розташовані на ділянці Єрасх вірмено-азербайджанського кордону. Зокрема, прицільний вогонь був відкритий по автомобілю тилового забезпечення, що перевозить харчування, який був серйозно пошкоджений", - заявили у міноборони Вірменії.
Вірменські військові повідомили, що відкрили вогонь у відповідь та заявили, що з їхнього боку минулося без втрат.
- Нагадаємо, 23 липня Азербайджан та Вірменія заявили про перестрілки на кордоні.
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