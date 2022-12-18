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Виробництво електроенергії в Україні повністю відновиться за 2-3 тижні, якщо не буде нових обстрілів

18 грудня, 2022 неділя
20:57
Економіка електроенергія

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що аби повністю відновити виробництво електроенергії в Україні необхідно 2-3 тижні, а аби повернути її стан до того, який був до початку обстрілів, необхідні роки

Про це він розповів у ефірі телемарафону.

За його словами, зараз ситуація в енергетиці непроста, але контрольована. Сахарук зазначив, що генерація енергії поступово відновлюється, майже всі атомні енергоблоки вже вийшли на номінальну потужність.

Сахарук заявив, що повне відновлення можливе лише після перемоги України, і це триватиме кілька років. Своєю чергою для відновлення необхідного виробництва електроенергії необхідно 2-3 тижні та відсутність обстрілів. 

"Зараз ми говоримо в контексті цієї зими. То ж стабілізувати систему ми можемо лише шляхом максимального відновлення до того рівня, який надає можливість працювати генерації. Для цього, якщо немає обстрілів, потрібно 2-3 тижні й генерація буде повертатися до обсягу, який зараз можливий. Але якщо говорити про відновлення, яке було до обстрілів, з жовтня місяця починаючи, то на це підуть роки", - розповів виконавчий директор ДТЕК.

Він також зазначив, що наразі триває швидке відновлення, аби запустити в роботу якомога більше енергоблоків та зменшити дефіцит енергії, викликаний зниженням температури.

"Ми зараз говоримо про швидке відновлення, щоб запустити в роботу якомога більше енергоблоків до мережі, тому що є дефіцит і він збільшується через зниження температури. Тому генерація потрібна. Якщо говорити про швидке відновлення, то це в деяких випадках два-три дні, а в деяких тижні або тиждень", - сказав Сахарук.

Дмитро Сахарук повідомив, що наразі триває відновлення теплової генерації, яке було порушено через значне пошкодження двох станцій 15 та 16 грудня.

  • Станом на 18 грудня, в Україні тривають аварійно-відновлювальні роботи: в системі наявний дефіцит енергії через морози та ураження інфраструктури після обстрілів РФ.

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війна з Росією
Енергія
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