Про це 18 грудня 2022 року поінформувала пресслужба НЕК "Укренерго" в телеграм.

Станом на ранок триває процес відновлення української енергосистеми: атомні електростанції вийшли на планову потужність. Винятком є робота Запорізької АЕС - вона надалі в режимі зупинки енергоблоків.

"Обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина - як пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури під час 9 ракетного удару, так і сезонне зниження температури", - зазначають в Укренерго.

Пресслужба звітує про передачу лімітів споживання обласним операторам системи розподілу: при їхньому перевищенні можуть бути застосовані аварійні відключення.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Втім, погодні умови (посилення морозів, сильний вітер) ускладнюють ремонтні роботи", - додають у компанії.

Нагадаємо, 16 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час повітряної тривоги в деяких областях України повідомили про роботу ППО, по Харкову окупанти випустили понад 10 ракет по критичній інфраструктурі, а в столиці - пошкодження енергоінфраструктури.

Тоді ж Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі країни.

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