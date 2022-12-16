Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі країни

Про це повідомили в Укренерго.

"Відповідно до Правил ринку повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що через російські обстріли втрачено понад 50% споживання обʼєднаної енергетичної системи. Директор "Центру досліджень енергетики" Олександр Харченко в коментарі "Бабелю" пояснив, що через пошкодження підстанцій та генерувальних потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою понад 50% споживачів країни (включно з критичною інфраструктурою). Тобто неможливо ні виробити більше енергії, ні транспортувати її.

"Сьогодні була чергова масована атака росіян на енергосистему, є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації, зараз ми верифікуємо ці пошкодження. Також пошкоджені відповідні підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах перш за все атомної генерації. Зараз ми це все фіксуємо і будемо модифікувати ситуацію таким чином, щоб збільшити виробництво найближчими годинами", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що це чергова терористична атака росіян, які намагаються бити не лише по електростанціях, а й по об'єктах розподілу електроенергетики. Попри це, за словами міністра, Україна вже починає відновлення електросистеми.

16 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час повітряної тривоги в деяких областях України повідомили про роботу ППО, по Харкову окупанти випустили понад 10 ракет по критичній інфраструктурі, а в столиці - пошкодження енергоінфраструктури.